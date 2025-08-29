Журнал Compact запланировал выпуск двух партий монет с изображением Путина

По словам Райхерта, уже оформлено более 800 предзаказов, и их число продолжает расти ежедневно. Он отметил, что в отличие от некоторых других коллекционных серий журнала, этот выпуск не ограничен жестким тиражом — производство будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется интерес со стороны покупателей.