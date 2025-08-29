Журнал Compact запланировал выпуск двух партий монет с изображением Путина

В настоящее время планируется выпуск 2,5 тысячи монет с изображением президента России Владимира Путина. Как сообщил ТАСС корреспондент немецкого журнала Compact Доминик Райхерт, количество может быть увеличено из-за активного поступления предварительных заказов от покупателей.
Идея выпуска сувенирной монеты принадлежит немецкому политическому изданию Compact. Монета изготовлена из серебра, на ней изображен портрет российского лидера и выгравирована надпись «патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin). По описанию издателей, изделие символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом». В продажу коллекционный предмет планируется выпустить в конце сентября.
По словам Райхерта, уже оформлено более 800 предзаказов, и их число продолжает расти ежедневно. Он отметил, что в отличие от некоторых других коллекционных серий журнала, этот выпуск не ограничен жестким тиражом — производство будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется интерес со стороны покупателей.
Напомним, корреспондент Compact Доминик Райхерт сообщал, что во время следующей поездки в Россию, запланированной на ноябрь, он намерен передать несколько монет официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и другим чиновникам.