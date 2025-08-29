Предприниматель из Красноярского края выплатит 9,5 тыс. рублей за отмененный день рождения

Суд в Красноярском крае обязал индивидуального предпринимателя вернуть жительнице Ачинска 9,5 тысячи рублей за отмененную аренду коттеджа для дня рождения.
Как установило расследование Роспотребнадзора, предприниматель отказался возвращать аванс в размере 5 тысяч рублей, несмотря на вынужденный отказ клиентки от услуги.
Конфликт возник в феврале 2025 года, когда гражданка забронировала коттедж в поселке Малиновка для семейного торжества. За несколько дней до мероприятия женщина была вынуждена отказаться от аренды из-за семейных обстоятельств. Предприниматель не только отказался возвращать предоплату, но и не предоставил документы, подтверждающие понесенные расходы.
В суде было установлено, что действия предпринимателя нарушают Закон о защите прав потребителей. Суд взыскал в пользу истицы не только сумму аванса, но и компенсацию морального вреда, а также судебные издержки. Общая сумма составила 9,5 тысячи рублей.
Решение суда уже вступило в законную силу. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в случае отказа от предварительно оплаченной услуги потребитель имеет право на возврат средств за вычетом фактически понесенных исполнителем расходов, которые должны быть документально подтверждены.