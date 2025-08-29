Предприниматель из Красноярского края выплатит 9,5 тыс. рублей за отмененный день рождения

Конфликт возник в феврале 2025 года, когда гражданка забронировала коттедж в поселке Малиновка для семейного торжества. За несколько дней до мероприятия женщина была вынуждена отказаться от аренды из-за семейных обстоятельств. Предприниматель не только отказался возвращать предоплату, но и не предоставил документы, подтверждающие понесенные расходы.