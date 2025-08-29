Полиция Челябинской области переходит на усиленный вариант несения службы

Об этом сообщил начальник регионального Главка МВД Сергей Космачев. Генерал-майор полиции провел заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений.
Участники совещания обсудили вопросы готовности к охране общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, а также
«От личного состава органов внутренних дел требуется реализовать на высоком профессиональном уровне весь комплекс мероприятий, обеспечив южноуральцам максимальный уровень безопасности. В этих целях личный состав полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка также будут задействованы представители добровольных народных дружин, казачества и других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций», — отметил Сергей Космачев.
Торжественные мероприятия пройдут более чем в 900 образовательных учреждениях, в которых примут участие свыше 435 тыс. учеников, из них порядка 33 тыс. — первоклассники. Все образовательные учреждения, а также прилегающая к ним территория будут обследованы кинологами с применением служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану.
В единый день голосования на территории региона отроются более 2 тыс. избирательных участков. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат сохранность бюллетеней с момента их завоза на избирательные участки и осуществят последующее их сопровождение после окончания голосования. Пропускной режим на избирательных участках полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль. Предусмотрено использование стационарных и ручных металлодетекторов.