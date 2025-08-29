Полиция Челябинской области переходит на усиленный вариант несения службы

Торжественные мероприятия пройдут более чем в 900 образовательных учреждениях, в которых примут участие свыше 435 тыс. учеников, из них порядка 33 тыс. — первоклассники. Все образовательные учреждения, а также прилегающая к ним территория будут обследованы кинологами с применением служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану.