Академик Левичев: ученые РФ отмечают потепление в отношениях с коллегами из США

По его словам, если отношения будут восстановлены, то сотрудничество ученых может продолжиться в том числе в синхротронных исследованиях. «В Америке есть очень хорошие источники синхротронного излучения. Не так давно там заработал новый источник четвертого поколения в Аргонской лаборатории. Вот с ними мы могли бы также сотрудничать, как и с китайцами, и в области экспериментов с синхротронным излучением, и в области создания новых излучающих устройств», — добавил он.