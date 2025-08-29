Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники убеждают прикамцев «декларировать сбережения»

75-летнему жителю Перми на домашний телефон позвонил «сотрудник телекоммуникационной компании», сообщил, что пенсионеру поменяют номер телефона и линию связи, и попросил его назвать данные паспорта и номер сотового телефона.

75-летнему жителю Перми на домашний телефон позвонил «сотрудник телекоммуникационной компании», сообщил, что пенсионеру поменяют номер телефона и линию связи, и попросил его назвать данные паспорта и номер сотового телефона. Звонок прервался, как только пермяк сообщил запрашиваемую информацию.

Далее пенсионеру на мобильный позвонила девушка, назвалась экспертом и уведомила его о необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся дома деньги. Выполняя инструкции «эксперта», мужчина собрал все сбережения — более 3 миллионов рублей — сложил в пакет и передал возле своего дома курьеру.

Вскоре пермяк осознал, что разговаривал с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется расследование.