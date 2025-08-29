Мошенники убеждают прикамцев «декларировать сбережения»

75-летнему жителю Перми на домашний телефон позвонил «сотрудник телекоммуникационной компании», сообщил, что пенсионеру поменяют номер телефона и линию связи, и попросил его назвать данные паспорта и номер сотового телефона. Звонок прервался, как только пермяк сообщил запрашиваемую информацию.
Далее пенсионеру на мобильный позвонила девушка, назвалась экспертом и уведомила его о необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся дома деньги. Выполняя инструкции «эксперта», мужчина собрал все сбережения — более 3 миллионов рублей — сложил в пакет и передал возле своего дома курьеру.
Вскоре пермяк осознал, что разговаривал с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется расследование.