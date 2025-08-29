Из Хабаровска запускают чартеры на Филиппины

Билеты доступны только в составе турпакетов. Туристам предлагают поездки на восемь или 15 дней. Стоимость варьируется от 113 до 130 тысяч рублей в зависимости от сезона: ноябрьские туры дешевле, чем октябрьские и декабрьские.