Из Хабаровска запускают чартеры на Филиппины

С 28 октября из Хабаровска стартуют регулярные чартерные рейсы на курортный остров Боракай (Филиппины). Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100 с промежуточной посадкой в Китае. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Билеты доступны только в составе турпакетов. Туристам предлагают поездки на восемь или 15 дней. Стоимость варьируется от 113 до 130 тысяч рублей в зависимости от сезона: ноябрьские туры дешевле, чем октябрьские и декабрьские.
У жителей Хабаровского края появится новая возможность отправиться на отдых в Юго-Восточную Азию без пересадок в Москве или Владивостоке.