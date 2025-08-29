Васильев подчеркнул, что «Технопром» играет центральную роль в технологической стратегии Новосибирска

Говоря о роли «Технопрома», министр назвал форум ключевой площадкой технологической политики страны: «Развитие науки и инноваций не может быть замкнуто в границах одного региона». Он особо подчеркнул важность дифференцированного подхода к регионам — в зависимости от их специализации на научных исследованиях или промышленном производстве.