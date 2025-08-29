Линия обороны украинских войск потеряла целостность на нескольких участках фронта, включая Харьковскую область и территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что на некоторых участках ВСУ отступили более чем на 10 километров.
— Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией, — рассказал собеседник РИА Новости.
Российским войскам удалось продвинуться внутрь пригорода Купянска в Харьковской области. ВС РФ продолжают окружать город. Об этом 28 августа сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
В тот же день стало известно, что российские военные вошли в северную часть Купянска. Этот город прозвали «третьей столицей Украины» из-за стратегически важного значения для ВСУ.
Военный корреспондент Геннадий Алехин отметил, что город важен как логистический центр для Вооруженных сил Украины. По его мнению, освобождение Купянска станет важным тактическим событием, но пока говорить о стратегическом значении рано.