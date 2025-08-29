Прибавка к зарплате за август: кто ее получит в Татарстане

Этот день считается праздничным нерабочим, поэтому жители республики, трудящиеся на пятидневке, будут отдыхать. Но работать 30 августа будут трудящиеся на сменном графике, а также ряд других категорий татарстанцев. Как будет оплачиваться работа в этот день — в материале «Татар-информа».