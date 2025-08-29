В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

«Студенты-медики очной формы обучения могут устраиваться на работу по справке с места учебы без дополнительных разрешений. Главные требования — знание русского языка и сертификат об аккредитации, позволяющий работать медсестрой или медбратом», — сказано в сообщении.
При этом рабочее время должно быть согласовано с учебным расписанием. Это могут быть каникулы, выходные дни или ночные смены. При соблюдении этих условий медицинская организация имеет право трудоустроить такого студента с последующим уведомлением МВД, рассказала глава профильного комитета крымского парламента Анна Рубель.
Представитель службы медицины катастроф выразил готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.