В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы. Об этом шла речь на встрече депутатов парламента республики с иностранными студентами, сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Источник: РИА "Новости"

«Студенты-медики очной формы обучения могут устраиваться на работу по справке с места учебы без дополнительных разрешений. Главные требования — знание русского языка и сертификат об аккредитации, позволяющий работать медсестрой или медбратом», — сказано в сообщении.

При этом рабочее время должно быть согласовано с учебным расписанием. Это могут быть каникулы, выходные дни или ночные смены. При соблюдении этих условий медицинская организация имеет право трудоустроить такого студента с последующим уведомлением МВД, рассказала глава профильного комитета крымского парламента Анна Рубель.

Представитель службы медицины катастроф выразил готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.