Вице-губернатор НСО Мануйлова заявила, что на Технопроме воссоздали треугольник Лавреньтева

Одновременно идет подготовка кадров, причем кадры готовятся в процессе реализации своих проектов, тем самым мы фактически формируем новый уровень отношений в отрасли и агрохозяйства, и медицинской, и безусловно, та отрасль фармакологическая, которая интенсивно развивается сегодня. Ну и хотела бы еще сказать о том, что мы сегодня готовимся к запуску, наверное, самого передового в стране проекта — СКИФе. В в декабре двадцать пятого года сдаётся установка, в двадцать шестом году начнут работать первые станции. Мы понимаем, что это огромные возможности для российской, мировой науки, ну и, конечно, для развития Новосибирской области. Научная мысль, она будет просто запредельной: это и всё, что связано с теорией быстропротекающих процессов.