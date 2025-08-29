Ричмонд
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе фиников

В краевом управлении Роспотребнадзора поделились информацией о полезных свойствах фиников.

Эти плоды можно употреблять в различных формах: свежими, жареными или вареными, однако чаще всего их используют в сушеном или вяленом виде.

Несмотря на высокую калорийность, специалисты рекомендуют финики как здоровую альтернативу сладостям. При выборе плодов важно обращать внимание на их цвет: зрелые финики должны быть темно-коричневыми, однородными по оттенку, без видимых повреждений и умеренно мягкими на ощупь.

Для сохранения их вкуса и предотвращения впитывания посторонних запахов рекомендуется хранить финики в холодильнике в герметично закрытом контейнере.