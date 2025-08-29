В российских школах запретили третью смену и нулевые уроки: Минпросвещения установило единый режим учебного дня

Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров напомнил, что введенный запрет на использование мобильных телефонов на уроках является обязательным как для учащихся, так и для педагогов, однако его действие не касается перемен. Однако из общего правила есть исключения: запрет на гаджеты не действует при возникновении опасности для жизни и здоровья людей в школе или в других форс-мажорных ситуациях.