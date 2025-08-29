В российских школах запретили третью смену и нулевые уроки: Минпросвещения установило единый режим учебного дня

Министерство просвещения России установило единый режим работы для школ по всей стране. Согласно новому документу ведомства, учебные занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра, а обучающиеся со второй смены обязаны заканчивать не позднее 19 часов вечера.
Ведомство определило, что ученики 5-х и 9-х классов, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья должны обучаться исключительно в первую смену. Начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев пояснил, что новые правила полностью запрещают проведение нулевых уроков и организацию обучения в три смены.
Он подчеркнул, что все установленные нормы соответствуют требованиям СанПиН. Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая. Школам предоставлена возможность организовывать учебный процесс либо по четвертям, либо по триместрам. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны.
Прежде ведомство подготовило типовые варианты школьных расписаний на предстоящий 2025/26 учебный год. Все предложения учитывают требования федерального учебного плана и могут адаптироваться под пятидневную или шестидневную учебную неделю. Школы получат возможность выбрать наиболее подходящий вариант, соответствующий их условиям, при соблюдении единых федеральных требований.
Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров напомнил, что введенный запрет на использование мобильных телефонов на уроках является обязательным как для учащихся, так и для педагогов, однако его действие не касается перемен. Однако из общего правила есть исключения: запрет на гаджеты не действует при возникновении опасности для жизни и здоровья людей в школе или в других форс-мажорных ситуациях.
Как сообщил министр Сергей Кравцов, в РФ определили нормы времени для выполнения домашних заданий школьниками. Первоклассники должны тратить на домашние задания один час, ученики второго и третьего классов — полтора часа, а четвероклассники — два часа. Школы обязаны следить за объемом заданий по всем предметам для каждого класса.
Также в Министерстве просвещения РФ подготовили специальные информационные буклеты на тему противодействия школьной травле. В материалах будут представлены алгоритмы действий детей и педагогов в ситуации буллинга, в том числе задеты и правовые аспекты.