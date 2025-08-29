Ричмонд
Актёр Казаков из «Папиных дочек» не платит по кредитам: сумма задолженности впечатляет

Актер Казаков из «Папиных дочек» задолжал по кредитам почти два миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы обнародовали сумму задолженности актёра Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки». Актёр должен более 1,8 миллиона рублей, приводит данные судебных приставов РИА Новости. Сообщается, что в эту сумму входят долги по кредитам и исполнительный сбор.

Исполнительные производства на Казакова возбуждают с 2022 года, однако некоторые из них были прекращены из-за того, что приставы не смогли определить местонахождения актёра и установить сведения о его финансах, сказано в публикации.

Накануне стало известно, что звезда «Сватов» Николай Добрынин задолжал налоговой 660 тысяч рублей.

Также сообщалось, что звезда сериала «Кадетство», актер Кирилл Емельянов попал в реестр неплательщиков алиментов. Его долг составляет более 502 тысяч рублей.

А вот звезда сериалов «Эпидемия» и «Нюхач», актер Кирилл Кяро рассчитался с долгами перед налоговой. Подробности читайте здесь на KP.RU.