Звезда «Папиных дочек» накопил долгов почти на два миллиона

На Казакова за два года было заведено 10 исполнительных производств.
Актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал более 1,8 миллиона рублей. Это следует из материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В Тверской области на Казакова с 2022 по 2024 год было возбуждено десять исполнительных производств, большинство из которых связано с невыплатой кредитов.
«По двум другим производствам Казаков накопил более 1,3 миллиона рублей долгов по кредитным платежам и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора», — говорится в материалах, с которым ознакомилось РИА Новости. Там также сказано, что пять производств связаны с долгами по кредитам, из них три были прекращены — приставы не смогли найти должника и получить данные о его финансах.
Кроме того, в 2023 году на актера было открыто четыре исполнительных производства по решениям Заволжского районного суда Твери. Общая сумма долга по ним превысила 426 тысяч рублей, исполнительские сборы составили почти 10 тысяч рублей. Еще одно дело о взыскании госпошлины в 2023 году было прекращено — приставы не смогли установить местонахождение или финансы Казакова.
Ранее приставы арестовали имущество актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов) из-за долгов в более чем 159,7 тысяч рублей. При этом два дела, которые заведены против него, были прекращены: в одном его признали банкротом, в другом не удалось установить его местонахождение. Прошлой осенью московский суд заочно арестовал Смольянинова на два месяца за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти, передает 360.ru.