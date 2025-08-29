Звезда «Папиных дочек» накопил долгов почти на два миллиона

Ранее приставы арестовали имущество актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов) из-за долгов в более чем 159,7 тысяч рублей. При этом два дела, которые заведены против него, были прекращены: в одном его признали банкротом, в другом не удалось установить его местонахождение. Прошлой осенью московский суд заочно арестовал Смольянинова на два месяца за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти, передает 360.ru.