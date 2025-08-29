Ветрено, но жарко: какая погода ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С в дневные часы в пятницу на большей части территории Брестской и Гродненской областей, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков. Ветер южный 4−9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +25…+30°С, по западу воздух прогреется до +32°С.
В Минске в пятницу будет переменная облачность и без осадков. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +27…+29°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до +21…+24°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.
Также жаркая погода может стать причиной возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. При высоких значениях температуры воздуха повышается риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней, также высока вероятность тепловых ударов и гибель людей на воде при купании.
Народные приметы на 29 августа
29 августа церковь отмечала праздник Перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь. В народе день знают как Ореховый Спас — в старину в этот период начинали собирать орехи.
Народные приметы:
- если орехов в лесу много, ждали обильного урожая хлеба в следующем году;
- урожай орехов богатый, а грибов мало — осень будет сухая;
- попался пустой орех — жди хлопот;
- если орехи с толстой скорлупой, зима будет суровая, с морозами;
- белка делает большие запасы — зима окажется снежной и долгой;
- много орехов, но мало ягод рябины — зима установится холодная, но короткая;
- сорока стрекочет у дома — придут гости и принесут вести;
- дикие утки летят клином — скоро наступят холода;
- закат ярко-красный — к ненастью и ветреной погоде;
- гром на Ореховый Спас считался знаком затяжного тепла;
- туман с утра стелется по земле — к ясным дням, поднимается вверх — к дождю.