Ветрено, но жарко: какая погода ожидается в Беларуси в пятницу

При высоких значениях температуры воздуха повышается риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С в дневные часы в пятницу на большей части территории Брестской и Гродненской областей, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность в основном без осадков. Ветер южный 4−9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +25…+30°С, по западу воздух прогреется до +32°С.

В Минске в пятницу будет переменная облачность и без осадков. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +27…+29°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до +21…+24°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.

Также жаркая погода может стать причиной возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. При высоких значениях температуры воздуха повышается риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней, также высока вероятность тепловых ударов и гибель людей на воде при купании.

Народные приметы на 29 августа

29 августа церковь отмечала праздник Перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь. В народе день знают как Ореховый Спас — в старину в этот период начинали собирать орехи.

Народные приметы:

  • если орехов в лесу много, ждали обильного урожая хлеба в следующем году;
  • урожай орехов богатый, а грибов мало — осень будет сухая;
  • попался пустой орех — жди хлопот;
  • если орехи с толстой скорлупой, зима будет суровая, с морозами;
  • белка делает большие запасы — зима окажется снежной и долгой;
  • много орехов, но мало ягод рябины — зима установится холодная, но короткая;
  • сорока стрекочет у дома — придут гости и принесут вести;
  • дикие утки летят клином — скоро наступят холода;
  • закат ярко-красный — к ненастью и ветреной погоде;
  • гром на Ореховый Спас считался знаком затяжного тепла;
  • туман с утра стелется по земле — к ясным дням, поднимается вверх — к дождю.