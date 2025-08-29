Ветрено, но жарко: какая погода ожидается в Беларуси в пятницу

В Минске в пятницу будет переменная облачность и без осадков. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +27…+29°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до +21…+24°С.