В России работодателям запретят снижать зарплаты сотрудников: вот как будет работать новый закон

С 1 сентября в России начнет действовать законодательная норма, которая подразумевает запрет для работодателей уменьшать более чем на 20 процентов месячный заработок сотрудников. Это должно защитить граждан от необоснованного лишения премий и других недоплат. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
Парламентарий подчеркнула, что новая норма теперь не позволит руководителям компаний и предприятий лишать премий или их частей, даже в том случае, если они по трудовому договору проходят как премии.
«Месячный заработок после лишения премии или ее части может уменьшиться только на 20%. Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей», — сообщила депутат.
Также с 1 сентября подростки с 14 лет смогут официально работать в выходные дни во время летних каникул. Эта возможность будет доступна со следующего лета по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда.
