В России работодателям запретят снижать зарплаты сотрудников: вот как будет работать новый закон

С 1 сентября в России начнет действовать законодательная норма, которая подразумевает запрет для работодателей уменьшать более чем на 20 процентов месячный заработок сотрудников. Это должно защитить граждан от необоснованного лишения премий и других недоплат. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.