В Хабаровском районе открыли мемориал воинам-дальневосточникам

На церемонию пригласили родственников бойцов-дальневосточников. Участие в ней приняли представители краевых властей, военнослужащие и Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.
— Это важнейшие событие, я очень рад, что мы вместе с нашими китайскими друзьями открываем этот мемориал, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
Мемориальный комплекс будет развиваться. Здесь планируется открыть музей, проводить патриотические мероприятия с участием гостей из Китая и Кореи, сообщили в правительстве Хабаровского края.