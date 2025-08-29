Ричмонд
В Хабаровском районе открыли мемориал воинам-дальневосточникам

В Хабаровском районе открыли мемориал воинам-дальневосточникам 88-й отдельной стрелковой бригады и бойцам учебной бригады Китайской Северо-Восточной армии.

Источник: Российская газета

На церемонию пригласили родственников бойцов-дальневосточников. Участие в ней приняли представители краевых властей, военнослужащие и Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

— Это важнейшие событие, я очень рад, что мы вместе с нашими китайскими друзьями открываем этот мемориал, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.

Мемориальный комплекс будет развиваться. Здесь планируется открыть музей, проводить патриотические мероприятия с участием гостей из Китая и Кореи, сообщили в правительстве Хабаровского края.