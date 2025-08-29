Заявления на отдых детей в лагерях Нижнего Новгорода принимаются до 10 сентября

По информации специалистов, в этом году возмещение уже получили более 700 путёвок в загородные лагеря и более 200 — в санаторно-оздоровительные учреждения. В настоящее время районные комиссии продолжают принимать документы, подтверждающие отдых детей, для оформления компенсаций заявок 2024 года на 2025.