Заявления на отдых детей в лагерях Нижнего Новгорода принимаются до 10 сентября

Приём документов осуществляется в отделениях МФЦ и районных администрациях по месту учёбы ребёнка, сообщили в городском департаменте образования.
Право на получение путёвок имеют лица, работающие в бюджетной сфере, безработные, пенсионеры — опекуны и приёмные родители детей-сирот, а также участники специальной военной операции. Родители и законные представители могут рассчитывать на компенсацию части затрат на приобретение путёвок в лагеря и санатории на территории России.
По информации специалистов, в этом году возмещение уже получили более 700 путёвок в загородные лагеря и более 200 — в санаторно-оздоровительные учреждения. В настоящее время районные комиссии продолжают принимать документы, подтверждающие отдых детей, для оформления компенсаций заявок 2024 года на 2025.
Для консультаций по вопросам подачи заявлений и заключения договоров следует обращаться в районные администрации по рабочим телефонам, указанным в департаменте образования.
Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее сообщил о подготовке муниципальных лагерей к приёму 5 тысяч детей на летний отдых 2025 года.
Информацию можно уточнить по телефонам:
435−53−49 — Советский район;
435−59−68 — Приокский район;
435−86−88 — Нижегородский район;
435−86−46 — Канавинский район;
435−87−58 — Автозаводский район;
258−39−60 — Ленинский район;
35−53−74 — Московский район;
435−58−78 — Сормовский район.