В Забайкалье осудили пять человек за диверсии по указанию иностранного куратора

Трое жителей Забайкальского края, один из Приморского края и один из Хабаровского края были признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая поджоги спортивного клуба и станции сотовой связи по заданию иностранного куратора, и приговорены к лишению свободы на сроки от 7 лет и 8 месяцев до 13 лет. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.