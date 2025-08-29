В Иркутской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя в День знаний

Запрет будет действовать 1 сентября 2025 года с 08:00 до 23:00. Решение принято в соответствии с постановлением Правительства региона от 14 октября 2011 года «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита, уточняет пресс-служба Правительства региона.