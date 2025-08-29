Ричмонд
В Иркутской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя в День знаний

Иркутская область, НИА-Байкал — Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сообщила о введении ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории региона в День знаний.

Запрет будет действовать 1 сентября 2025 года с 08:00 до 23:00. Решение принято в соответствии с постановлением Правительства региона от 14 октября 2011 года «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита, уточняет пресс-служба Правительства региона.

Для пресечения незаконной розничной продажи алкоголя (включая пиво и пивные напитки) в День знаний служба потребрынка 1 сентября с 08:00 до 23:00 будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции по телефонам «горячей линии»: 8 (3952) 34−25−48, 8−950−072−30−50.

Поступающая информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования.

Напоминаем, что продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.