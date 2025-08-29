Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единый информационный ресурс поможет узнать все о Пермском марафоне

Главное спортивное событие Перми состоится 6 и 7 сентября.

Главное спортивное событие Перми состоится 6 и 7 сентября.

На официальном сайте марафона можно узнать о мероприятии подробнее, изучить дистанции и маршруты, посмотреть программу, фотографии прошлых лет, важные документы, прочитать о спутниках марафона, стать партнером, найти контакты для быстрой обратной связи и, конечно, зарегистрироваться на событие (по кнопке «Регистрация» перейдя на сайт «RussiaRunning»).

Следить за новостями и задавать вопросы можно также в сообществе марафона «ВКонтакте» и в тг-канале.

Напомним, регистрация на Пермский марафон продолжается.