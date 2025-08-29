Единый информационный ресурс поможет узнать все о Пермском марафоне

Главное спортивное событие Перми состоится 6 и 7 сентября.
На официальном сайте марафона можно узнать о мероприятии подробнее, изучить дистанции и маршруты, посмотреть программу, фотографии прошлых лет, важные документы, прочитать о спутниках марафона, стать партнером, найти контакты для быстрой обратной связи и, конечно, зарегистрироваться на событие (по кнопке «Регистрация» перейдя на сайт «RussiaRunning»).
Следить за новостями и задавать вопросы можно также в сообществе марафона «ВКонтакте» и в тг-канале.
Напомним, регистрация на Пермский марафон продолжается.