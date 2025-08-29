Ричмонд
В Новосибирске бесследно исчезла Ксения Хритоненко из Калининского района

Информации о местонахождении сибирячки нет с 28 августа, она была одета во все черное.

28 августа бесследно исчезла сорокалетняя Ксения Хритоненко, сибирячка ушла из дома 28 августа и с тех пор не вернулась. Информации о её местонахождении на данный момент нет.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза зелёные, одета всё чёрное (футболка, куртка, джинсы, туфли), также при себе была серая сумка.

Волонтеры и правоохранительные органы ведут поиски, но пока безрезультатно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о Ксении Хритоненко, просят незамедлительно сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или в ближайшее отделение полиции.