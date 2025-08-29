Какие выплаты положены школьникам к 1 сентября и как их получить

Заявление можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ, отделении Социального фонда или, в отдельных регионах, непосредственно в школе. Подать заявку на выплату можно до конца календарного года, в котором ребенок начал обучение в школе. Рассмотрение заявления обычно занимает не более 10 рабочих дней, после чего, при положительном решении, средства перечисляются на счет заявителя в течение пяти дней. Гражданам рекомендуется заранее узнать сроки приема заявлений по месту жительства.