Какие выплаты положены школьникам к 1 сентября и как их получить

Родителям школьников положены региональные выплаты к 1 сентября.
Многодетные и малоимущие семьи, родители-одиночки, семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на получение государственных выплат к 1 сентября. К началу нового учебного года предусмотрены меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.
В разных регионах России — свои форматы и размеры выплат. Многодетные семьи получают дополнительные льготы, а малоимущим предоставляются пособия и ученические наборы. Какие выплаты можно получить от государства — в материале URA.RU.
Кому положены выплаты в преддверии нового учебного года.
В первую очередь выплаты предусмотрены для следующих категорий граждан:
Многодетные семьи — практически во всех регионах им положены льготыМалоимущие семьи — с доходом ниже прожиточного минимумаСемьи с детьми-инвалидами — в некоторых регионах для них предусмотрены дополнительные меры поддержкиРодители-одиночки — во многих регионах им положены пособияСемьи участников СВО — для них часто предусмотрены отдельные выплатыДети из новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) — им оказывается особая поддержка.
Как оформить единовременное пособие.
Семьи с детьми в регионах России могут получить единовременную выплату, если оформят заявление и предоставят необходимый пакет документов, в который входит паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы, документ о статусе многодетной или малоимущей семьи, а также реквизиты банковского счета.
Заявление можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ, отделении Социального фонда или, в отдельных регионах, непосредственно в школе. Подать заявку на выплату можно до конца календарного года, в котором ребенок начал обучение в школе. Рассмотрение заявления обычно занимает не более 10 рабочих дней, после чего, при положительном решении, средства перечисляются на счет заявителя в течение пяти дней. Гражданам рекомендуется заранее узнать сроки приема заявлений по месту жительства.
Размер и условия выплаты устанавливаются региональными властями индивидуально. Семьи могут узнать подробную информацию на порталах Госуслуг и в местных органах социальной защиты.
Региональные выплаты в преддверии учебного года.
В 2025 году основная помощь родителям школьников предоставляется на региональном уровне. В большинстве регионов реализуются собственные программы поддержки, при этом основное внимание уделяется многодетным и малообеспеченным семьям.
Московская область и Подмосковье.
В столице многодетные и малоимущие семьи получают ежегодную компенсацию на комплект школьной одежды в размере 13 257 рублей на каждого ребенка. Для семей с десятью и более детьми предусмотрена увеличенная выплата.
В Московской области система дифференцирована: стандартная выплата многодетным составляет 3 000 рублей, а для семей с низким доходом — дополнительно 7 000 рублей. Кроме того, детям из малообеспеченных семей положены подарочные школьные наборы с рюкзаком и канцелярскими принадлежностями.
Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге многодетные семьи имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на каждого школьника, а также 6 171 рубля на студента колледжа. Для получения такой меры поддержки необходимо лишь подтверждение статуса многодетной семьи.
Владимирская область и Екатеринбург.
Во Владимирской области ежегодно предоставляется выплата в размере 5 000 рублей для приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей. В Екатеринбурге сумма компенсации составляет 6 000 рублей, однако она выплачивается один раз в два года.
ХМАО.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) окажут материальную поддержку отдельным категориям семей с детьми для подготовки к новому учебному году. Многодетные семьи и родители первоклассников получат единовременные выплаты для подготовки детей к школе. Право на получение поддержки имеют жители Югры со стажем проживания не менее 10 лет. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов на человека — в ХМАО это составляет 42 504 рубля.
Тюмень.
В Тюменской области многодетные семьи могут получить выплату на каждого школьника в размере 17 201 рубля. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. При этом доход семьи не должен превышать 19 329 рублей на человека. В 2025 году на эту меру соцподдержки из бюджета выделено свыше 316 миллионов рублей.
Кому положены региональные пособия.
Семьи с тремя и более детьми могут получить 3 000 рублей, а также 7 000 рублей для многодетных семей с низким доходом. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Такие меры социальной поддержки предусмотрены для уменьшения финансовой нагрузки на родителей в регионах.
«Выплаты к началу учебного года — это возможность для семей с несколькими детьми обеспечить школьников необходимыми вещами и учебниками», — отметил Говырин. Он также подчеркнул важность помощи для наименее защищенных категорий граждан.
Какие пособия выплатят школьникам к 1 сентября.
В 2025 году федеральных выплат к началу учебного года для школьников не предусмотрено, но в некоторых регионах России есть собственные меры поддержки семей с детьми. Дополнительные выплаты к началу учебного года уже утвердили в Московской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской областях, Алтайском крае, Санкт-Петербурге и ЯНАО. Кроме того, в некоторых регионах семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на компенсацию расходов на школьную форму или получение целевых электронных сертификатов.
В Госдуме рассматривают еще одно пособие для школьников.
Госдума рассматривает законопроект о ежегодных выплатах в размере 17 000 рублей на каждого школьника перед началом учебного года. Новая мера поддержки распространяется на детей от 6 до 18 лет, а также на лиц с инвалидностью или ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным образовательным программам.
Согласно тексту законопроекта, размер выплаты сопоставим с величиной прожиточного минимума для детей, установленного в России на 2025 год — 17 201 рубль. Перечисление средств планируется осуществлять ежегодно перед началом учебного года, чтобы родители могли заранее подготовить своих детей к занятиям.