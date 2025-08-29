Михаил Котюков: В Красноярском крае активно снижаются выбросы загрязняющих веществ

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В преддверии отопительного сезона Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание регионального штаба, посвященное реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Глава региона отметил, что в крае ведется системная работа по снижению выбросов. Значительный вклад в достижение результатов вносят промышленные предприятия и энергетические объекты, которые обновляют свои мощности и внедряют современные экологически чистые технологии.
«В Норильске и Красноярске уже наблюдаются статистически значимые результаты от мероприятий по снижению выбросов. Важно привлечь к этой работе малый и средний бизнес, а также местных жителей. Мы приняли решения, касающиеся ограничения использования низкокачественного топлива и неэффективных котлов в ключевых городах региона, а также модернизации отопительных приборов в индивидуальных жилых домах. Это неотъемлемая часть задач, которые мы решаем», — подчеркнул Михаил Котюков.
Напомним, что с нового отопительного сезона в Красноярске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске для малого и среднего бизнеса вводятся ограничения на использование твердых видов топлива, загрязняющих атмосферный воздух. С 2026 года к программе присоединятся Канск и Назарово. В связи с этим важно, чтобы субъекты МСП активно участвовали в программе замены устаревшего оборудования. Для них уже начали действовать меры поддержки, инициированные по поручению главы региона. Более 100 предпринимателей выразили готовность модернизировать свои отопительные системы. Власти предлагают им льготные и микрозаймы, а также субсидии, которые помогут покрыть часть затрат на приобретение современных котлов и систем отопления.
Михаил Котюков также поручил министерству экологии края усилить работу с предпринимателями, включая информирование о возможностях модернизации.
В Красноярске и Минусинске продолжается перевод частного сектора на более экологичные виды отопления. В этом году в краевой столице подрядчики уже установили 800 автоматических твердотопливных котлов. Модернизация отопительного оборудования для жителей осуществляется бесплатно. До начала отопительного сезона планируется оснастить современными котлами еще 332 частных дома.
Также продолжается переход на электроотопление в рамках программы «Новое тепло», реализуемой СГК совместно с Россетями. С 2022 года более 2600 домовладений в Красноярске перешли на альтернативные источники теплоснабжения.
В Минусинске в этом году планируется установить современные экологичные котлы в 500 домах. Комплексный план по снижению выбросов в южной столице края предполагает перевод более 10 тысяч частных домов на экоотопление до конца 2036 года.
По данным Министерства экологии края, переход на более экологичные системы отопления позволяет значительно снизить выбросы в атмосферу. Исследования показывают, что при использовании новых котлов выбросы бензапирена сокращаются в 200−300 раз, а выбросы взвешенных частиц — в 15−20 раз. Жители также экономят на топливе благодаря высокой эффективности новых систем отопления.