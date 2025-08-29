Михаил Котюков: В Красноярском крае активно снижаются выбросы загрязняющих веществ

Напомним, что с нового отопительного сезона в Красноярске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске для малого и среднего бизнеса вводятся ограничения на использование твердых видов топлива, загрязняющих атмосферный воздух. С 2026 года к программе присоединятся Канск и Назарово. В связи с этим важно, чтобы субъекты МСП активно участвовали в программе замены устаревшего оборудования. Для них уже начали действовать меры поддержки, инициированные по поручению главы региона. Более 100 предпринимателей выразили готовность модернизировать свои отопительные системы. Власти предлагают им льготные и микрозаймы, а также субсидии, которые помогут покрыть часть затрат на приобретение современных котлов и систем отопления.