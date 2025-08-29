Ричмонд
Самара стала лидером по доступности городской инфраструктуры

Самара попала в рейтинг городов по доступности к ключевым объектам.

Источник: Комсомольская правда

Самара вошла в рейтинг городов-миллионников по уровню доступности к ключевым объектам инфраструктуры. Областная столица возглавила список, сообщают в «2ГИС».

— Теперь на картах сервиса отображается близость жилых домов до ключевых объектов инфраструктуры. Жители могут увидеть, до каких мест можно дойти или доехать в диапазоне 30 минут. На основе этих данных аналитики рассчитали, как 16 крупнейших городов выглядят с точки зрения 15-минутной пешей доступности, — отметили в сообщении.

В среднем 58% жителей городов могут дойти от дома до важных объектов не более чем за 15 минут. Первое место в рейтинге заняла Самара. На втором месте — Пермь, на третьем — Красноярск.