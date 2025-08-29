Самара стала лидером по доступности городской инфраструктуры

— Теперь на картах сервиса отображается близость жилых домов до ключевых объектов инфраструктуры. Жители могут увидеть, до каких мест можно дойти или доехать в диапазоне 30 минут. На основе этих данных аналитики рассчитали, как 16 крупнейших городов выглядят с точки зрения 15-минутной пешей доступности, — отметили в сообщении.