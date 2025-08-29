В Челябинской области 30 августа начнется сезон охоты на водоплавающих птиц

В Челябинской области многие утки распрощаются с жизнью. С 30 августа в регионе начинается сезон охоты на водоплавающую дичь.
В региональном минэкологии ожидают массовый выезд стрелков в охотничьи угодья и выступили с предупреждением. Охотников просят искать птицу только в отведенных для этого местах и носить с собой все документы: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию на добычу дичи, охотничью путевку.
В министерстве также просят тех, кто готов палить куда попало, взять себя в руки.
— В целях безопасности запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров при ограниченном обзоре местности, — сообщили в минэкологии.
Нарушителям грозят штрафы. Браконьерам придется возмещать нанесенный природе вред, а вдобавок у них могут конфисковать оружие и автомобили. За первую половину 2025 году в Челябинской области отобрали у охотников-нелегалов две иномарки и две «Нивы». Вдобавок их обязали выплатить государству 4 млн рублей.