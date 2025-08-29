В Челябинской области 30 августа начнется сезон охоты на водоплавающих птиц

В региональном минэкологии ожидают массовый выезд стрелков в охотничьи угодья и выступили с предупреждением. Охотников просят искать птицу только в отведенных для этого местах и носить с собой все документы: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию на добычу дичи, охотничью путевку.