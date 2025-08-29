Британец неожиданно решил переехать жить в Россию

Подданный британской короны и блогер Томми Томпикс решил сменить страну проживания и переехал в Россию. И он неоднократно заявил, что в РФ он чувствует себя гораздо безопаснее, сообщило издание Daily Express.
«Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума!» — цитирует издание слова британца.
Томми проживает в России совсем недавно. И после переезда поделился со своими подписчиками, что передрался в РФ по президентской программе. И рассказал о преимуществах жизни в новой для него стране.
Среди одного из главных преимуществ он отметил безопасность. Он рад тому, что по российским улицам не ходят дети с ножами. В западных странах он не чувствовал такого спокойствия. Некоторые подписчики с юмором относятся к его рассказам о жизни в России, другие поддерживают и признают падения уровня жизни на Западе.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.