Игорь Баннов сохранил пост в подтопленном Таврическом районе Омской области

Совет Таврического района Омской области переизбрал главу муниципального образования. На пост претендовали два кандидата. Это Евгений Кирин и действующий руководитель Игорь Баннов, за которого 28 августа отдали голоса все депутаты.
«Продолжим совместную работу, направленную на поступательное развитие нашего Таврического района. Впереди у нас много дел по благоустройству, в том числе по ликвидации последствий подтопления, созданию надежной системы водоотведения, ремонту дорог, зданий, инженерных коммуникаций», — прокомментировал новость Баннов.
Впервые чиновник возглавил муниципальное образование в феврале 2021 года, до этого являлся заместителем предыдущего руководителя Юрия Постового.
Напомним, в середине августа 2025 года в Таврическом районе из-за проливных дождей затопило десятки домов. На территории ввели режим чрезвычайной ситуации.
