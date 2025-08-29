Игорь Баннов сохранил пост в подтопленном Таврическом районе Омской области

«Продолжим совместную работу, направленную на поступательное развитие нашего Таврического района. Впереди у нас много дел по благоустройству, в том числе по ликвидации последствий подтопления, созданию надежной системы водоотведения, ремонту дорог, зданий, инженерных коммуникаций», — прокомментировал новость Баннов.