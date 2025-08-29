«Ростех»: САУ «Малка» способна превратить танк в металлолом

Мощь боеприпасов российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» позволяет переворачивать вражескую технику вверх гусеницами и превращать танки в металлолом. Об этом сообщили в «Ростехе».
Отмечается, что САУ прошла глубокую модернизацию с учетом опыта боевого применения и пожеланий военнослужащих. В результате обновления она получила новые элементы ходовой части и современную электронику, включая системы связи, управления и контроля. Это существенно повысило ее мобильность, сократило время развертывания и открытия огня.
«Известен случай, когда от запроса на огонь до поражения цели прошло менее трех минут. 203-миллиметровые снаряды “Малки” обладают значительной разрушительной мощностью. Гаубица способна разрушить укрепленные объекты, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом», — сообщили в «Ростехе».
Боеприпасы установки весят свыше 100 килограммов и практически не подвержены влиянию погодных условий и ветра в полете. Радиус поражающего действия взрыва достигает 100 метров, что делает гаубицу особенно эффективной в контрбатарейной борьбе.
В «Ростехе» также напомнили, что ранее Минобороны сообщало о поражении украинского орудия расчетом «Малки» на дистанции около 20 километров, при этом дальность ее стрельбы может быть значительно больше.