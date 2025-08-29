Два украинских министра негодуют из-за поднятого на Венецианском кинофестивале российского флага. Об этом сообщает местное издание «Страна».
«МИД и Минкульт осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале», — говорится в сообщении.
Высокопоставленные украинские чиновники призвали организаторов «избавиться от присутствия России и российского флага».
Ранее российский флаг и Знамя Победы подняли на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Сейчас дипломатическое ведомство закрыто. В то же время за забором можно заметить два развивающихся флага, которые подняты на флагштоке перед зданием посольства.
До этого на востоке Германии, в Потсдаме, неизвестные устроили молчаливую акцию поддержки России и спецоперации, вывесив на бывшее здание земельного парламента (ландтага) государственный флаг РФ, а также нанеся белой краской на стены буквы Z.