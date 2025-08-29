В Киеве истерика из-за поднятого российского флага в европейской стране: кому досталось от Украины на этот раз

Ранее российский флаг и Знамя Победы подняли на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Сейчас дипломатическое ведомство закрыто. В то же время за забором можно заметить два развивающихся флага, которые подняты на флагштоке перед зданием посольства.