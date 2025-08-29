Военные хирурги вытащили с того света обескровленного бойца

В полевом госпитале группировки российских войск «Днепр» военные хирурги провели уникальную операцию и спасли практически полностью обескровленного бойца. Парень потерял четыре литра крови, рассказал врач с позывным «Питер», передает РИА Новости.
«Человек потерял почти четыре литра крови, хотя в организме ее чуть больше, в зависимости от массы, конечно, тела. Но все равно потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть», — поделился «Питер».
Хирург отметил, что военнослужащий находился на грани смерти. Сосуды были повреждены. Но в непростых условиях врачи спасли ему жизнь.
После стабилизации состояния пациента отправили в Москву. Столичные хирурги, которые за свою практику видели многое, были удивлены и поражены сложности проведенной операции. Они восхитились профессионализмом коллег на передовой.
Ранее «МК» писал, что на передовой у бойца есть индивидуальные средства защиты — бронежилет, каска, есть укрепления и броня боевых машин. Но на фронте знают: иногда судьбу бойца решает совсем не сталь и бетон, а вещь, которая по меркам мирной жизни кажется пустяком.
