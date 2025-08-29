Военные хирурги вытащили с того света обескровленного бойца

«Человек потерял почти четыре литра крови, хотя в организме ее чуть больше, в зависимости от массы, конечно, тела. Но все равно потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть», — поделился «Питер».