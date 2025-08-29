Ричмонд
В Чертковском районе сбили БПЛА

Из-за атаки БПЛА на севере Ростовской области загорелась трава.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 29 августа, на севере Ростовской области силы ПВО уничтожили БПЛА. Дрон сбили в Чертковском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, никто из людей не пострадал, также обошлось без разрушений. Однако из-за падения обломков загорелась трава. Возгорание оперативно потушили.

