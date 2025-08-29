Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 29 августа 2025: В Кишиневе на неделю перекрывают одну из самых главных улиц столицы; правозащитники Швейцарии призвали не давить на Гагаузию; ПАС не набирает даже трети голосов на&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 29 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 29 августа 2025:

1. Когда в Кишиневе перекрывают хотя бы одну улицу, стоит весь город: Какая напасть ждёт на сей раз.

2. К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.

3. Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.

4. Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.

5. Плахотнюка везут в наручниках в Кишинёв: Суд Афин принял решение о срочной экстрадиции ранее беглого олигарха в Молдову.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.

Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).

Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.

Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).

«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.

Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).

