Топ-5 главных новостей в Молдове 29 августа 2025: В Кишиневе на неделю перекрывают одну из самых главных улиц столицы; правозащитники Швейцарии призвали не давить на Гагаузию; ПАС не набирает даже трети голосов на&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 29 августа 2025:
1. Когда в Кишиневе перекрывают хотя бы одну улицу, стоит весь город: Какая напасть ждёт на сей раз.
2. К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.
3. Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.
4. Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.
5. Плахотнюка везут в наручниках в Кишинёв: Суд Афин принял решение о срочной экстрадиции ранее беглого олигарха в Молдову.
