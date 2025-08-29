Движение по дамбе Октябрьского моста в Новосибирске восстановлено

Из-за сильных ливней здесь произошёл размыв, ремонт завершен.
После завершения ремонтных работ полностью восстановлено движение транспорта по дамбе Октябрьского моста. Причиной проведения работ стал размыв, вызванный обильными осадками. Ранее сообщалось об этой проблеме.
Для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем была произведена установка новых систем водоотведения, обеспечивающих надежный отвод дождевой воды в централизованную систему канализации.
Во время проведения ремонтных операций движение было частично ограничено по крайним полосам. В настоящее время все работы завершены: уложено новое асфальтовое покрытие, и движение транспорта осуществляется в полном объеме.
Городские власти заверили, что принятые меры позволят обеспечить бесперебойное функционирование дорожной инфраструктуры даже в условиях неблагоприятных погодных явлений.