Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Заксобрания Приангарья вошла в топ богатейших женщин России по версии Forbes

Состояние гендиректора «ИНК-Капитал» Марины Седых оценивается в 900 млн долларов.

Бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области, генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых вошла в топ-20 богатейших женщин России. Рейтинг подготовил Forbes (16+). Предпринимательница расположилась на 12-й строчке топа. По информации издания, на август 2025 года состояние Марины Седых оценивается в 900 млн долларов, сообщает ИА IrkutskMedia.

Добавим, что в прошлом году Марина Седых оказалась на четвертой строчке рейтинга богатейших self-made-женщин России по версии издания. Ее капитал оценили в 550 млн долларов.

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает генеральный директор и основательница «Вайлдберриз» Татьяна Ким (Бакальчук). Ее состояние оценивается в 7,1 млрд долларов. На второй позиции топа оказалась частный инвестор Татьяна Литвиненко, состояние которой составляет 3 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 2,3 млрд долларов.

Напомним, что Марина Седых начинала свою карьеру с позиции юриста на ряде предприятий, в том числе она работала главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году Седых стала генеральным директором небольшой Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 22 года организация выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 9 млн тонн нефти в год. Сейчас Марина Седых является генеральным директором холдинга «ИНК-Капитал» — головной компании для ИНК и аффилированных с ней структур.

Узнать больше по теме
Татьяна Ким (Бакальчук): биография, семья и состояние основательницы Wildberries
Скандал с маркетплейсом Wildberries привел к тому, что биография Татьяны Ким (Бакальчук), его владелицы, стала интересна многим пользователям Сети. Предлагаем узнать историю одной из самых богатых женщин России.
Читать дальше