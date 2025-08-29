Экс-депутат Заксобрания Приангарья вошла в топ богатейших женщин России по версии Forbes

Бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области, генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых вошла в топ-20 богатейших женщин России. Рейтинг подготовил Forbes (16+). Предпринимательница расположилась на 12-й строчке топа. По информации издания, на август 2025 года состояние Марины Седых оценивается в 900 млн долларов, сообщает ИА IrkutskMedia.
Добавим, что в прошлом году Марина Седых оказалась на четвертой строчке рейтинга богатейших self-made-женщин России по версии издания. Ее капитал оценили в 550 млн долларов.
Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает генеральный директор и основательница «Вайлдберриз» Татьяна Ким (Бакальчук). Ее состояние оценивается в 7,1 млрд долларов. На второй позиции топа оказалась частный инвестор Татьяна Литвиненко, состояние которой составляет 3 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 2,3 млрд долларов.
Напомним, что Марина Седых начинала свою карьеру с позиции юриста на ряде предприятий, в том числе она работала главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году Седых стала генеральным директором небольшой Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 22 года организация выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 9 млн тонн нефти в год. Сейчас Марина Седых является генеральным директором холдинга «ИНК-Капитал» — головной компании для ИНК и аффилированных с ней структур.