Экс-депутат Заксобрания Приангарья вошла в топ богатейших женщин России по версии Forbes

Напомним, что Марина Седых начинала свою карьеру с позиции юриста на ряде предприятий, в том числе она работала главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году Седых стала генеральным директором небольшой Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 22 года организация выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 9 млн тонн нефти в год. Сейчас Марина Седых является генеральным директором холдинга «ИНК-Капитал» — головной компании для ИНК и аффилированных с ней структур.