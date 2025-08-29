Ричмонд
Движение транспорта по плотине ГЭС в Иркутске будет закрыто 31 августа

Меры приняты в связи с проведением фестиваля «Алые паруса Иркутска».

Источник: IrkutskMedia.ru

С 19.00 до 23.00 31 августа по плотине ГЭС будет закрыто движение транспорта. Меры приняты в связи с проведением фестиваля «Алые паруса Иркутска». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Дорога будет перекрыта для автомобилей на участке от улицы Старо-Кузьмихинской до Байкальского кольца. Однако общественный транспорт продолжит курсировать по плотине ГЭС в обоих направлениях.

Напомним, с 8.00 до 22.00 30 августа будет закрыто движение по Пулковскому переулку в Иркутске. Перекрытие установят на участке от Сибирских Партизан до Авиастроителей.