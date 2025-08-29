В Прикамье подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Следствие установило, что вечером 25 августа в Кунгуре на улице Гребнева у потерпевшего возник конфликт с другим подростком, питбайкером, который ехал на спортинвентаре по дорогам общего пользования, и он сделал 14-летнему ездоку замечание. Питбайкер снял мотошлем и бросил его в голову оппоненту, затем забрал шлем и уехал.