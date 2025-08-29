Ричмонд
В Прикамье подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 15-летнего местного жителя, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что вечером 25 августа в Кунгуре на улице Гребнева у потерпевшего возник конфликт с другим подростком, питбайкером, который ехал на спортинвентаре по дорогам общего пользования, и он сделал 14-летнему ездоку замечание. Питбайкер снял мотошлем и бросил его в голову оппоненту, затем забрал шлем и уехал.

Причиненная 15-летнему кунгуряку травма головы квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Личность предполагаемого виновника установлена, его допросили.

Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, проводятся экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.