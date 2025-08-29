В пригороде Лас-Вегаса нашли десятки куч с человеческими останками

В часе езды от популярного американского города Лас-Вегас нашили десятки куч с человеческими останками. Об этом передает WFLA-TV.
Порядка семидесяти холмов с человеческим прахом нашли рядом с населенным пунктом Серчлайт. В Бюро по управлению земельными ресурсами заключили, что это действительно останки людей.
По данному факту было инициировано расследование. При этом сообщается, что в Неваде законодательно разрешено развеивать прах усопшего человека в общественных территориях.
Но есть одно исключение. Развеивание праха должно производиться исключительно в частном порядке. Коммерческое распространение останков категорически запрещено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и происхождение кремированных куч.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.