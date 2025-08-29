Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пригороде Лас-Вегаса нашли десятки куч с человеческими останками

В часе езды от популярного американского города Лас-Вегас нашили десятки куч с человеческими останками.

В часе езды от популярного американского города Лас-Вегас нашили десятки куч с человеческими останками. Об этом передает WFLA-TV.

Порядка семидесяти холмов с человеческим прахом нашли рядом с населенным пунктом Серчлайт. В Бюро по управлению земельными ресурсами заключили, что это действительно останки людей.

По данному факту было инициировано расследование. При этом сообщается, что в Неваде законодательно разрешено развеивать прах усопшего человека в общественных территориях.

Но есть одно исключение. Развеивание праха должно производиться исключительно в частном порядке. Коммерческое распространение останков категорически запрещено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и происхождение кремированных куч.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.