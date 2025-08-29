В Татарстане 10 тысяч мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц

Около 10 тысяч иностранных граждан включены в реестр контролируемых лиц (РКЛ) из-за отсутствия законных оснований для пребывания в России. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.
Реестр начал действовать с 5 февраля текущего года. Иностранцы, попавшие в список, имеют возможность легализовать свое пребывание в стране до 10 сентября. На данный момент в Татарстане этим правом воспользовались только 1,8 тысячи человек. Всего на территории республики проживает более 112 тысяч иностранных граждан.
Для лиц из РКЛ установлены серьезные ограничения: запрет на трудоустройство, ограничения на проведение финансовых операций, запрет на совершение сделок.
Правоохранительные органы выявили 186 случаев, когда работодатели принимали на работу иностранцев из реестра. За такие нарушения юридическим лицам грозит штраф до 800 тысяч рублей.
Министерство труда России планирует внести изменения в миграционную политику на 2026 год. Предлагается снизить допустимую долю иностранных работников в 9 отраслях экономики, а в некоторых сферах может быть полностью запрещен труд иностранцев.