В Татарстане 10 тысяч мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц

Реестр начал действовать с 5 февраля текущего года. Иностранцы, попавшие в список, имеют возможность легализовать свое пребывание в стране до 10 сентября. На данный момент в Татарстане этим правом воспользовались только 1,8 тысячи человек. Всего на территории республики проживает более 112 тысяч иностранных граждан.