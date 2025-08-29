ВСУ на ряде участков линии соприкосновения отступили на 10 км

ВСУ на некоторых направлениях отступили на 10 км, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
По словам собеседника, линия обороны ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения утратила целостность. Так, например, прорывы украинской обороны отмечаются на харьковском участке и в ДНР.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что российские войска успешно продвигаются на различных участках линии соприкосновения, в том числе в ДНР и Харьковской области.
Военкор Юрий Котенок отмечал, что российским бойцам удалось прорваться в центральную часть города Родинского в ДНР.