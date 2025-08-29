Мать «битцевского маньяка» рассказала, что не может навещать его в колонии

Мать осужденного на пожизненный срок «битцевского маньяка» Александра Пичушкина сообщила, что не имеет возможности посещать сына в колонии «Полярная сова» из-за ее отдаленного расположения. Об этом говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Пичушкин обращался в суд с иском к ФСИН, требуя перевести его в исправительное учреждение, расположенное ближе к столице, а также взыскать 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако его требования были отклонены.
В судебных документах отмечается, что мать Пичушкина пояснила: именно удаленность колонии не позволяет ей навещать осужденного.
Александр Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал преступления в 1990—2000-х годах, в основном в Битцевском лесу Москвы. Его жертвами становились люди в заведомо беспомощном положении: пожилые, дети, инвалиды и лица с психическими расстройствами.
В октябре 2007 года Мосгорсуд, опираясь на вердикт присяжных, приговорил Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», к пожизненному заключению в колонии особого режима. Эксперты признали его вменяемым, однако выявили шизопатическое расстройство, выражающееся в патологическом влечении к убийству с садистскими элементами.
В апреле ФСИН сообщила, что установлена его причастность еще к 11 убийствам мужчин и женщин в районе Северное Бутово. Сам осужденный заявил о готовности дать признательные показания.