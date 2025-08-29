Колумбийские наемники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежали с зоны боевых действий после того, как стали очевидцами жестоких пыток бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.
— Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно, — добавил специалист.
Колумбийский солдат воевал меньше года — на фронте он познакомился с другим обвиняемым Александером Анте, который тоже захотел сбежать. По их словам, в ВСУ постоянно подвергали идеологической пропаганде, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие из них запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Другой пленный украинский военнослужащий также заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать.