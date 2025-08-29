Наемники ВСУ из Колумбии сбежали с Украины после жестоких пыток пленных россиян

Колумбийские наемники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежали с зоны боевых действий после того, как стали очевидцами жестоких пыток бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.