НЦЗПД сказал, можно ли устанавливать камеры в местах хранения телефонов в школах Беларуси

В организации напомнили, что с 1 сентября 2025 года белорусским школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Учащиеся должны будут оставлять гаджеты в специальных ячейках перед началом занятий, а забирать — в конце учебного дня (подробнее мы писали здесь). В связи с этим специалисты ответили на вопрос: является ли правомерной установка видеокамер в местах хранения телефонов и соответствует ли указанное законодательству о персональных данных.