НЦЗПД сказал, можно ли устанавливать камеры в местах хранения телефонов в школах Беларуси

НЦЗПД сказал, можно ли устанавливать камеры в местах хранения телефонов в школах.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сказал, можно ли устанавливать камеры в местах хранения телефонов в школах. Подробности рассказали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.

В организации напомнили, что с 1 сентября 2025 года белорусским школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Учащиеся должны будут оставлять гаджеты в специальных ячейках перед началом занятий, а забирать — в конце учебного дня (подробнее мы писали здесь). В связи с этим специалисты ответили на вопрос: является ли правомерной установка видеокамер в местах хранения телефонов и соответствует ли указанное законодательству о персональных данных.

«Учебные заведения вправе осуществлять видеонаблюдение в местах хранения мобильных телефонов», — уточнили в НЦЗПД.

И пояснили, говоря про правовую основу, что обработка персональных данных в указанном случае основана на 20 абзаце статьи 6 Закона о защите персональных данных. В НЦЗПД добавили, что для обеспечения прозрачности ведения видеонаблюдения нужно ставить в известность субъектов персональных данных. Это может быть сделано при помощи специальных информационных табличек, которые размещена на территории, где ведется видеонаблюдение.

Кроме того, информация про ведение видеонаблюдения должна быть указана в документах, определяющих политику учреждения образования в отношении видеонаблюдения.

Ранее Минобразования Беларуси запретило учителям пользоваться телефонами на уроках.

Тем временем Минздрав Беларуси озвучил новшества по справкам в школу: «Недопустимо указывать в справке: разрешено использование мобильной связи по медпоказаниям».

Вместе с тем министр образования Андрей Иванец сказал, кому разрешат использовать мобильники в школе.