Россиян предупредили о тюрьме и штрафах за сбор некоторых грибов

Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор грибов для собственных нужд, сообщает Лента.ру.
Незаконный сбор грибов на особо охраняемых природных территориях и краснокнижных видов может обернуться для россиян огромными штрафами или уголовным делом. Об этом предупредил юрист Илья Русяев в интервью.
«При доказанности умысла применяется статья Уголовного кодекса с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей», — пояснил эксперт Lenta.ru. Сбор грибов, содержащих наркотические вещества, грозит административным арестом до 15 суток.
При отягчающих обстоятельствах, таких как групповые действия или использование интернета для продажи, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы. Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор грибов для собственных нужд, но только на землях лесного фонда и с соблюдением ограничений.
С 1 сентября на территории России начинают действовать обновленные нормы, регулирующие лесное семеноводство. Впервые на законодательном уровне установлены требования к качеству семенного и посадочного материала. Соответствующие поправки внесены в Лесной кодекс Российской Федерации, информирует правительство.