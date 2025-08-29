В пустыне обнаружили чудовищную находку: полиция выясняет откуда взялись кучи с человеческими останками

Недалеко от американского города Лас-Вегас в штате Невада обнаружены многочисленные груды человеческих останков. Как сообщает телеканал WFLA-TV, примерно 70 куч с прахом были найдены возле поселка Серчлайт, расположенного в часе езды от крупного города.