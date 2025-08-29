Ричмонд
В пустыне обнаружили чудовищную находку: полиция выясняет откуда взялись кучи с человеческими останками

WFLA-TV: Недалеко от Лас-Вегаса нашли 70 груд человеческих останков.

Источник: Комсомольская правда

Недалеко от американского города Лас-Вегас в штате Невада обнаружены многочисленные груды человеческих останков. Как сообщает телеканал WFLA-TV, примерно 70 куч с прахом были найдены возле поселка Серчлайт, расположенного в часе езды от крупного города.

Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердило, что обнаруженные останки являются результатом кремации людей. Ведомство начало расследование по данному факту.

В штате Невада законодательство не запрещает рассеивание праха на общественных территориях. Однако согласно правилам бюро, такие действия разрешено совершать только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков на этих территориях строго запрещено.

