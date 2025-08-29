Ричмонд
Казахстанцы жалуются на мошенников, маскирующихся под Aitu Pass

Пока госслужащих массово переводят на использование национального мессенджера Aitu, разработанного компанией BTS Digital, мошенники уже нашли способ воспользоваться ситуацией. На этот раз под удар попали сервисы Aitu Passport, позволяющие хранить облачную ЭЦП и получать доступ к ряду цифровых услуг.

В соцсетях распространяется видеозапись разговора с женщиной, представившейся сотрудницей «службы поддержки». Она настойчиво требовала от собеседника код подтверждения, якобы отправленный через Aitu Pass, предупреждая о штрафе в случае отказа. В реальности это оказалось попыткой обмана.

Однако пользователь, догадываясь о мошенничестве, намеренно называла ложный код, чем вызвала сильное раздражение злоумышленницы.

О подобных звонках сообщают и другие казахстанцы. Так, один из них рассказал, что получил звонок от человека с выраженным акцентом.

Мошенник сообщил, что казахстанцу пришла посылка из «Казпочты», но для ее получения код придет через Aitu Pass.

«Мошенники отправили SMS через Aitu Pass. Обратите внимание на акцент, на точные названия организаций. Я специально задавал много вопросов, чтобы проверить насколько они подготовлены», — рассказал мужчина.

Подобные схемы строятся на доверии к государственным сервисам и новым цифровым продуктам.

Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в МЦРИАП, однако на момент публикации новости ответа не поступило.