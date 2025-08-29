Опять в жару без кондиционеров и вентиляторов: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключениях электроэнергии в пятницу, 29 августа 2025, в Кишиневе из-за проведения запланированных работ.
Буюканы.
ул. Дымбулуй, 1−5, 2−6, Гиочеилор, 999, Тимиш, 24, 30/1, 32/2, 32/3, 34/3 — с 09:10 до 16:15.
ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, Ион Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, Ион Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрец Мария, 5, Николае Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Центр.
ул. Галац, 44 — с 08:50 до 13:00.
Рышкановка.
ул. Албишоара, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей, 3/1, Крамей 1-й переулок, 3−11, Крамей 2-й переулок, 7/1, 9, Крамей 3-й переулок, 7, Иван Заикин, 24/1, 26/1, 28/1, 40/1, 26−60, 51, Моара Рошие, 26−30, 23−49, Мовила луй Бурчел, 39/1 — с 09:00 до 16:00.
