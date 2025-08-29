В Красноярском крае до конца года установят более 1100 экологичных котлов в рамках проекта «Чистый воздух»

Более 1600 современных экологичных котлов будет установлено в частном секторе Красноярского края до конца 2025 года.
Как сообщили на штабе по реализации федерального проекта «Чистый воздух», в Красноярске планируют заменить 1100 отопительных систем, в Минусинске — около 500, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.
Губернатор Михаил Котюков, проводивший совещание, подчеркнул, что к решению экологических проблем активно подключается бизнес: «С 1 сентября в Ачинске, Красноярске, Лесосибирске и Минусинске для юридических лиц с автономными угольными источниками теплоснабжения вводятся ограничения. Для помощи предпринимателям в модернизации предусмотрены меры государственной поддержки».
Особое внимание уделяется промышленным предприятиям Красноярска и Норильска, которые продолжают модернизацию оборудования для снижения вредных выбросов в атмосферу. По данным мониторинга, в этих городах уже достигнуто значительное улучшение экологических показателей.
Минэкологии края поручено активизировать работу с предпринимателями, информируя их не только о новых экологических требованиях и штрафных санкциях, но и о доступных мерах государственной поддержки для перехода на современное экологичное оборудование.