Сбор грибов в России может обернуться уголовным делом: нарушителям грозит до 9 лет тюрьмы

Русяев уточнил, что сбор видов, занесенных в Красную книгу, наказывается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией добычи. При доказанности умысла применяется уголовная статья с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей. При отягчающих обстоятельствах, таких как групповые действия, использование служебного положения или интернета для продажи, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.