Сбор грибов в России может обернуться уголовным делом: нарушителям грозит до 9 лет тюрьмы

Российское законодательство регулирует сбор грибов комплексом нормативных актов. Нарушение этих правил может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, напомним Юрист Илья Русяев в разговоре с Lenta.ru.
Эксперт напомнил, что Лесной кодекс РФ предоставляет гражданам право бесплатно собирать дикорастущие грибы для собственных нужд на землях лесного фонда. Однако при этом действует ряд серьезных ограничений. Например, за незаконный сбор на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, причем незнание статуса заповедной зоны не освобождает от ответственности.
Русяев уточнил, что сбор видов, занесенных в Красную книгу, наказывается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией добычи. При доказанности умысла применяется уголовная статья с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей. При отягчающих обстоятельствах, таких как групповые действия, использование служебного положения или интернета для продажи, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.
Напомним, что уголовная ответственность пока что грозит за сбор одного вида грибов — рядовка мацутакэ. За их сбор можно быть привлечённым по статье 260.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на четыре года, особенно при повторных нарушениях.